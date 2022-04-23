Adana Demirspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

ADANA DEMİRSPOR 0 - 2 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka başladı!

2' Trabzonspor penaltı kazandı! Visca, Simon Deli'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

4' PENALTI KAÇTI! Abdülkadir Ömür'ün penaltı vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi. Muric'ten seken topu savunma dışarı gönderdi.

6' PENALTI TEKRAR EDİLECEK! Var incelemesi sonuna Yaşar Kemal Uğur'lu penaltıyı kurtaran Muric'in ayaklarının çizginin dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı tekrarlattı.

8' TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ! Bruno Peres penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Bruno Peres

12' TRABZONSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI! Sağdan Visca'nın ortasında kale önünde Cornelius kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Andreas Cornelius

20' ADANA DEMİRSPOR ETKİLİ GELDİ! Sağdan Gökhan'ın uzun pasında arka direkte Vargaz topu kafayla kale içine çevirdi. Kale önünde uygun durumda bulunan Akintola topa dokunamadı.

26' TRABZONSPRO GOLE YAKLAŞTI! Sol kanattan çalımla çizgiye inen Kouassi, topu kale önü sol çapraza çevirdi. Abdülkadir Ömür'ün gelişine vuruşunda top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.



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Muhtemel 11'ler

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Yeni Adana Stadı