Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı

TFF 1. Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig özlemi çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

İzmir'den saat 02.00 sıralarında özel uçuşla Adana'ya gelen takımı çok sayıda taraftar Adana Havalimanı önünde karşıladı. Üstü açık otobüse binen Adana Demirspor kafilesi, kentte şampiyonluk turu attı. Taraftarlar da davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kent genelinde taraftar grupları da takım otobüsüne araçlarıyla eşlik edip sevinç turları attı.

Adana Demirspor'un şampiyonluk turunda bazı vatandaşlarda balkonlarından takımlarına destek verdi.

Süleyman Cenk İdaye

