Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi



Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu 69 puanla dördüncü tamamlayan Adana Demirspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımın başında olan Montella ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Büyük bir özveri ile kulübümüzü ve takımımızı hedeflerine ulaştırmak için tüm gayretiyle çalışarak, teknik direktörlük görevi yapmış olan Vincenzo Montella ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün kapılarının kendisine ve ekibine her zaman açık olduğunu bildirir, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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