Adana Demirsporlu Sinan Kurt: 'Hedefe gitmek için çok maç kazanmalıyız'

Adana Demirspor, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda İHA'ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor orta saha oyuncularından Sinan Kurt, kazandıkları Bandırmaspor maçıyla moral bulduklarını belirterek, “İyi hazırlandık, hocamızın dediklerini yerine getirmeye çalıştık. Rakibin de erkenden kırmızı kart görmesi avantajımıza oldu. Samet hocamız bana güvendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini mahcup etmemek için elimden geleni yaptım. Hafta benim için olumlu geçti” diye konuştu.

“Hedef çoğu maçı almak”

Takımlar arası rekabetin yoğun olduğunu aktaran Kurt, “Son haftalara doğru herkes birbiriyle oynayacak. Bizim için önemli olan önümüzdeki maçların çoğunu almak. Üst sıralarda illaki puan kayıpları olacak. Bizim hedefimize gitmemiz için çok maç almamız gerekecek. Elimizden geldiğince tüm maçları almamız gerekiyor ki istediğimiz hedefe ulaşalım” ifadelerini kullandı.

Oynayacakları Samsunspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ve iyi hazırlandıklarını kaydeden Sinan Kurt, “Zor bir maç olacak. Biliyoruz. Ona göre hazırlanmamız lazım. İstediğimiz oyunu sergiledikten sonra herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Umutcan İşledici