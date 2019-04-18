Adana derbisinde Halis Özkahya düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre haftanın önemli maçlarından olan Adanaspor - Adana Demirspor müsabakasını Halis Özkahya yönetecek.

1. Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Birevim Elazığspor - Osmanlıspor: Ali Şansalan

20 Nisan Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - Eskişehirspor: Murat Erdoğan

14.00 Giresunspor - Abalı Denizlispor: Fırat Aydınus

19.30 Gençlerbirliği - İstanbulspor: Halil Umut Meler

21 Nisan Pazar

14.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Afjet Afyonspor - Altınordu: Mert Güzence

16.30 Altay - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.30 Adanaspor - Adana Demirspor: Halis Özkahya

22 Nisan Pazartes:

19.00 Balıkesirspor Baltok - Kardemir Karabükspor: Yakup Özhan