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Adana derbisinde Halis Özkahya düdük çalacak

Adana derbisinde Halis Özkahya düdük çalacak
Adana derbisinde Halis Özkahya düdük çalacak

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Adana derbisini Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre haftanın önemli maçlarından olan Adanaspor - Adana Demirspor müsabakasını Halis Özkahya yönetecek.
1. Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
19.00 Birevim Elazığspor - Osmanlıspor: Ali Şansalan

20 Nisan Cumartesi
14.00 Ümraniyespor - Eskişehirspor: Murat Erdoğan
14.00 Giresunspor - Abalı Denizlispor: Fırat Aydınus
19.30 Gençlerbirliği - İstanbulspor: Halil Umut Meler

21 Nisan Pazar
14.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Afjet Afyonspor - Altınordu: Mert Güzence
16.30 Altay - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.30 Adanaspor - Adana Demirspor: Halis Özkahya

22 Nisan Pazartes:
19.00 Balıkesirspor Baltok - Kardemir Karabükspor: Yakup Özhan  

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