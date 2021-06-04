"Adana karpuzu" tarlada 50 kuruşa düştü

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılayan Adana'da, bu sene yaklaşık 120 bin dönümlük arazide ekilen ürünün hasadı devam ediyor. Ancak havaların serin gitmesi, otellerin kapalı olması ve tüketim azlığı nedeniyle karpuza istenilen talep oluşmadı.

Ürünün kilogram fiyatıysa tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, karpuzun markette 5 lira 55 kuruşa satıldığını açıkladı.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun kilogram fiyatının sezon başında 3 ile 3 buçuk lira arasında değiştiğini belirterek, “Karpuzda durum kötü. Bu sene karpuzda iyi fiyat bekliyorduk. Fiyatlar 3 lira, 3 buçuk liradan başladı ve en azından 1 buçuk liranın altına düşeceğini tahmin etmiyorduk. Karpuz şuanda maliyetini bile kurtarmıyor” diye konuştu.





“Karpuz zaruri ihtiyaçtır”

Tarla ve market arasındaki fiyat farkına da değinen Doğan, “Buradan bedava dahi verseniz markette kilogramı 1 buçuk 2 lira olacaktır. Marketlerde her zaman fiyat açıklığı var. Bunun da önüne geçilmeli. Karpuz burada 50 kuruş, maliyeti de 50 kuruş ve 1 lira markete maliyeti var zaten. Bu yıl şuanda daha havalar serin. Birde pandemiden dolayı halkımız karpuzu şuanda lüks meyve görüyor. Karpuz aslında bir zaruri ihtiyaçtır” dedi.

Karpuz tüccarı Tahir Aykal ise 50 kuruşa gönderdikleri karpuzun alıcı firma tarafından 30 kuruşa alındığını belirterek, “Fiyatlar çok düşük. Biz tüccar olarak bu malı aldığımız halde zarar ediyoruz. Dün itibariyle 50 kuruşa 20 araç yolladık ama karşı taraf 30 kuruş yazdı” şeklinde konuştu.

Karpuz üreticisi Nedim Topağaç ise her sene turfanda karpuzun değerli olduğunu ancak bu sene ürünün para etmediğini söyledi.



Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

