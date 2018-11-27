Adana merkezli 10 ilde operasyon: 26 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i aktif görevde, 1'i ihraç, 1'i emekli, 2'si görevden ayrılarak üniversitede, 1'i de özel sektörde çalışan 33 asker ile ‘mahrem imam' olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından Adana merkezli, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 11'inin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.