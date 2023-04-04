İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı

Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı
Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı

Adana merkezli 10 ilde adam yaralama, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 136 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından yapılan operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adam yaralama gibi 71 olaya karıştığı tespit edilen, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünün 136 üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'de şafak vakti operasyon başladı. Söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye


 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.