Adana merkezli FETÖ operasyonunda 41 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 10 polis memuru da gözaltına alındı Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve sabit telefonlardan görüştükleri belirlenen 41 polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bugün sabah Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 10 polis memuru gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte diğer illerde yakalanan çok sayıda şüphelinin Adana'ya getirileceği belirtildi.