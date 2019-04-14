Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de yakalanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 55'i "tutuklanmaları" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların örgüt içerisinde "zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs" olarak adlandırılan "mahrem imamlara" bağlı bulundukları, 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.

Fatih Keçe

