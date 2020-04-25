İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile 'merhaba' dedi

Adana, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile 'merhaba' dedi
Adana, Ramazan ayına muhteşem bir manzara ile 'merhaba' dedi

Adana, Ramazan ayına sessiz ama eşsiz bir güzellikle merhaba dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirler arasında bulunan Adana'da, trafik ve hava kirliği asgari seviyelere indi. Toz ve egzoz kirliliğinin olmadığı güzel bir bahar akşamında kutsal Ramazan ayına "merhaba" diyen Adana, şehrin ortasından geçen Seyhan nehri, tarihi Taş Köprü ve çevresindeki ışıklar ile kartpostallık görüntüler sergiledi.

Ortadoğu'nun en büyüklerinden olan Adana Merkez Camii, dünyanın en eski köprülerinden tarihi Taşköprü ve dünyada ender şehirlerin sahip olduğu gerdanlık gibi ortasından geçen Seyhan nehri ile Adana, Ramazan'ın ilk iftar saatinde drone ile havadan böyle görüntülendi.

Adnan Kulak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.