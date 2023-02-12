Adana Şehir Hastanesi binlerce kişinin hayatını kurtardı!

9 büyüklüğü ve üzeri depreme dayanıklı olarak 1512 sismik deprem izolatörü ile inşa edilen, afet, pandemi gibi zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren Adana Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisinde enkazdan sağ kurtarılan vatandaşların zamanla yarışında yaşama tutunmaları için en büyük hizmeti veriyor.

11 ilden Adana Şehir Hastanesine getirilen binlerce yaralı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının özel helikopterleri ile hastaneye getirilerek, hızla tedavilerine başlanıyor.

Adana İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Halil Nacar, Adana Şehir Hastanesinin Adana'da da etkili olan yıkıcı depremde şehir hastanesinin sağlık üssü görevini yüklendiğini ifade ederek, depremin etkili olduğu 11 il ve çevresinden yaralı getiren helikopterlerle dönüş yolunda bölgelere tıbbı malzeme ulaştırıldığını söyledi.

Depremin yıkıcı etkilerinin en az olması için büyük bir mesai ve çaba sarf edildiğini aktaran Nacar, “Şehir hastanesine hava yolu ile 24 saat boyunca yaklaşık 40 helikopter hasta indiriliyor ve zamanla yarışta önemli bir rol üstleniyor. Bununla birlikte kara ambulanslarının ulaşım ve zaman bakımında da daha çok hastaya ulaşılmasına imkan tanıyor” dedi.

Depremin ilk anından itibaren hekimlerin ve sağlık çalışanların büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Nacar, “Adana nispi olaraktan diğer illerimize göre daha az etkilendiği için biz şu anda sağlık hizmet organizasyonu yapıyoruz. Çok ciddi hasta alıyoruz. Bütün sağlık tesislerimiz şu anda faal. Sağlık teşkilatları 30 bin kişi Adana'da ve bakanlığımız depremden etkilenen vatandaşlarımıza görevlendirdiği yüzlerce insanla tüm depremzede vatandaşa en iyi hızlı sonuç alacak şekilde hizmetteyiz. Deprem bölgesinden kara yoluyla ve hava yoluyla çok ciddi yararlanıyoruz. Adana Şehir Hastanesi 1600 yataklı kapasitesini arttıraraktan depremden zarar gören yaralı vatandaşlarımıza burada yirmi dört saat kesintisiz sağlık hizmeti vermekteyiz” diye konuştu.

Zamanla yarış sürüyor

Deprem bölgesinden gelen vatandaşların birçoğunun ailelerinin de yanında olduğunu belirten Nacar, “Şu anda zamanla bir yarış halindeyiz. Ne kadar çok yaralıya, ne kadar hızlı müdahale edersek o kadar çok faydamız olacağına inanıyoruz. Yorulmuyoruz. Devletimizin bütün imkanları şu anda bu depremzedelerimiz ve deprem bölgesi için seferber edilmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı hatta özel sektöre bağlı helikopterler, uçaklar, yaralı taşıyor. Günlük kırkın üzerinde helikopter sortisi yapılıyor Helikopterler tabii ki yaralı taşırken her helikopterimizde ortalama altı, yedi tane yaralı olabiliyor. Helikopterler oralarda bizim sağlık profesyonellerimiz tarafından karşılanıyor. Direkt acil servise indiriliyor. Acil servis gözlemine alınan hastalarımızın orada tedavileri başlıyor. Bu bizim için çok pratik bir şey” dedi.

160 sortide 720 afetzede Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerde enkaz altından kurtarılan yaralılar, askeri helikopterlerle Adana Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. Ekipler, 160 sortide 720 afetzedeyi Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirdi.

Adana Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisinde enkazdan sağ kurtarılan yaralıların zamanla yarışında önemli bir konum haline geldi. Hastanenin üzerinde bulunan heliporta günlerdir Sağlık Bakanlığı ve askeri helikopterler ile enkazdan kurtarılan yaralılar taşınıyor. Hazırda bekleyen sağlık ekibi, helikopterdeki yaralıları hızla alarak tedavilerine başlıyor.

Depremin ilk gününden itibaren gece-gündüz çalışan ekipler, 160 sortide 720 afetzedeyi Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirdi ve yaralıların tedavilerine başlandı.

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