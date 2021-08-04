İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi kaçak makaronda rekor kırarak 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak makaron girdiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polis yaptığı operasyonda 3 depo ve 8 tırda 105 milyon 700 bin kaçak makaron ve 125 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen kaçak makaron Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu.

Fatih Keçe

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.