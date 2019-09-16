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Adana'da 12. kattan düşen çocuk öldü

Adana'da 12. kattan düşen çocuk öldü
Adana'da 12. kattan düşen çocuk öldü

Adana'da yatağında oyun oynarken dengesini kaybederek pencereden düştüğü öne sürülen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 12'inci katındaki daire oturan Kuru ailesinin minik kızı Başak Cemre (4) uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı. Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, açık olan pencereden aşağı düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başak Cemre Kuru'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Fatih Keçe
 

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