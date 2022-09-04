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Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu şelalede boğuldu

Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu şelalede boğuldu
Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu şelalede boğuldu

Adana’nın Aladağ ilçesinde Küp Şelaleleri'nde suya giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kayabaş ailesi ailesi gezmek ve dinlenmek için Aladağ'ın 37 kilometre uzağındaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne gitti. Küp Şelaleri'nde suya giren 13 yaşındaki kızı Fatma Nur Kayabaş'ın boğulmak üzere olduğunu fark eden Hasan Kayabaş, evladını kurtarmak için suya atladı. Kızını kurtarmak isteyen baba da suda boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin müdahalesiyle baba sudan çıkarılırken, kızı Fatma Nur Kayabaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine 3 ambulans, 1 Cankur ekibi sevk edilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

Emre Bozdemir

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