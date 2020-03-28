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Adana'da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi

Adana'da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi
Adana'da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri toplam 2 milyon lira olan binlerce sahte dezenfektan, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

Adana’da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ve şampuan ele geçirildi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak kimyasal ürün üretim ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine 26 Mart tarihinde depoya baskın düzenledi. Baskında 33 bin 28 adet dezenfektan, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi, 71 bin 850 adet sticker, kapak ve boş kutu ele geçirdi.

Piyasa değeri toplam 2 milyon lira olarak belirlenen ürünler imha edilmek üzere polis tarafından alınırken kaçak faaliyet gösteren deponun sahibi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Umutcan İşledici

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