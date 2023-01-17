Adana'da 3 FETÖ'cüye 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.H., B.B., N.C. ve H.C. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.H., B.B., N.C.'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı; H.C.'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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