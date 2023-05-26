Adana'da 3 yıl harçlığını biriktirerek aldığı bisikleti çalındı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Metin Mert Özer zemin katta oturdukları evin balkonuna bisikletini koydu. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, bisikleti gördü. Önce etrafını kontrol etti ardından kapıyı açıp içeri girerek çaldığı bisikletle koşarak kaçtı. Hırsızı fark eden Özer, şüphelinin peşinden koştu, fakat yakalayamadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“3 yıl boyunca para biriktirdim, okuluma bisikletle gidiyordum”

Olay aynını anlatan Metin Mert Özer, ”Evimde otururken kapının sesini duydum ancak kardeşimdir diye umursamadım. Dışarıya doğru baktığımda biri bisikleti almış kaçıyordu. Birkaç kilometre arkasından koştum ama yakalayamadım. Bisiklet balkondaydı ve kapı açık kalmıştı. Hırsız, kendi evi gibi girip bisikleti götürdü. Daha önce buralarda hırsızlık olmadı, ben hiç duymadım. İnşallah yakalanır ve cezasını alır, bizde bisikletimizi geri alırız. 3 yıl boyunca para biriktirdim, üzerine babamda ekledi ve öyle aldık. Benim okulum buraya uzak olduğu için bisikletle gidiyordum” dedi.

Süleyman Cenk İdaye

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