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Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun
Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

Adana’da bankalara para transferi yapan firmaya ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro çalındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurumlar ve bankalar arasında para transferi yapan firmaya ait nakil aracına yüklenmek üzere, içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuval hazırlandı. Para dolu çuvalları nakil aracına yüklemek için taşıyan güvenlik görevlisi, kendisini olay yerinde bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soyguna karıştığı ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Rüşan Anıl Atar
 

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