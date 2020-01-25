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Adana'da 4 yılda bin 634 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da 4 yılda bin 634 FETÖ'cü tutuklandı
Adana'da 4 yılda bin 634 FETÖ'cü tutuklandı

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bin 634 FETÖ'cü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terer Örgütü'ne yönelik 4 yıl boyunca çeşitli operasyonlar yaptı. Bu operasyonlarda 5 bin 80 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan bin 634'ü tutuklanırken bin 973 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest kaldığı, bin 460 şüphelinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

2019 yılında da FETÖ'ye yönelik yapılan 410 operasyon da ise gözaltına alınan bin 16 kişiden 174'ü tutuklandı.

Fatih Keçe

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