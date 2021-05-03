Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

