Adana'da 74 kaçak göçmen yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. Kaçakçıların, göçmenleri getirecekleri güzergahı belirleyen ekipler, sabahın ilk saatlerinde harekete geçti. D-400 Karayolu'nda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagaj kısmında saklanan 9 kaçak göçmeni yakaladı. Diğer göçmenlerin ise iki minibüs ile getirileceğini ve polisin denetim yaptığı yerlerde yakalanmamak için bir aracın da öncülük ettiğini saptayan ekipler, güzergahta önlem aldı. Öncü aracı ve iki minibüsü durduran ekipler, burada da 65 kaçak göçmen yakaladı.

Emniyete götürülen 74 kaçak göçmen, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan iki minibüs ile öncü aracın sürücüsü, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Ayrıca durdurulan 15 kişilik minibüsten 35 kişinin çıkması da dikkat çekti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

