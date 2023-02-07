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Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında

Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana'da da büyük yıkıma yol açtı. Dün öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı. O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı. Enkazdan uçan parçalar otomobile isabet etti.

Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında - Tıkla İzle

Dün 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli büyük deprem 10 ilde yeni yıkımlara yol açtı.
Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü. Görüntüler ise izleyenlere büyük şok yaşattı.

Refik Fidan

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