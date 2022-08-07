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Adana'da 8 milyon 560 bin adet kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdi

Adana'da 8 milyon 560 bin adet kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdi
Adana'da 8 milyon 560 bin adet kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdi

Adana’da polis, 8 milyon 560 bin adet kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana'da 8 milyon 560 bin adet kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki tırda kaçak makaron ve doldurulmuş sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine tırların geliş güzergahında önlem aldı. Bir süre sonra gelen tırları durduran polis, yaptığı aramada 5 milyon 30 bin adet doldurulmuş kaçak sigara, 3 milyon 530 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Polis ayrıca 2 elektrikli sigara sarma makinası, 15 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

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