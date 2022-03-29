Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: "Sen devlet hainisin"

Davutoğlu'na bir esnaf "Sen devlet hainisin", başka bir vatandaş da "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı. Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Davutoğlu, partililere seslendikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Tepkiler, kısa süreli gerginliğe neden oldu.