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Adana'da AK Parti'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli böyle yakalandı

Adana'da AK Parti'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli böyle yakalandı
Adana'da AK Parti'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli böyle yakalandı

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalanma anı ortaya çıktı.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit edip yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.
24 yaşındaki şüphelinin polisler tarafından yakalanıp yere yatırılma anları ortaya çıktı. Şüphelinin aynı zamanda polis aracında suçunu itiraf ettiği anlar yer aldı. Şüpheli o anlarda, "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar" demesi dikkat çekti.

Süleyman Cenk İdaye - Elif Ayşenur Bay

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