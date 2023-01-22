Adana'da akaryakıt istasyonuna kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi Adana-Karataş karayolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kalaşnikof ile istasyona gelerek hedef gözetmeden ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Akaryakıt istasyonundaki markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Demir (58) açılan ateş sonucunda yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede delil çalışması yapan polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait 26 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Gece saatlerinde silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede, çarşı mahalle bekçileri 20 Ocak Cuma günü 2 adet kalaşnikof silah ve ona ait 310 adet mermi ele geçirmişti.

Süleyman Cenk İdaye



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