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Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı

Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı
Adana'da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil alt geçit çalışmasına devrildi. Kazada yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Adana’da alt geçit çalışmasına otomobil düştü: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü 34 AJ 6272 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, alt geçit çalışmasının yapıldığı alana devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu konumunda bulunan K.K.K'yi (17) Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Süleyman Cenk İdaye
 

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