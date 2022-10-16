Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışanlar dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri fabrikanın plastik malzemelerin çıktığı bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı.

Süleyman Cenk İdaye



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