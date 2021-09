Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasında katılan Salih Can G., ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, şüphelilerden biri Salih Can G.'yi pompalı tüfekle vurdu. Bunun üzerine asker kınasına katılan kişiler arasında arbede çıktı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis kınada bulunan kabalık grubu güçlükle dağıttı. Yaralı Salih Can G.'yi polis ekip aracıyla hastaneye kaldırdı. Sol omuz bölgesine yaralanan Salih Can G. tedavi altına alındı.

Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aletleriyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



Süleyman Cenk İdaye