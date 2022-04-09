Adana'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit 3 asker yaralı

Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.Kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır."

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir

