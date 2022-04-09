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Adana'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit 3 asker yaralı

Adana'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit 3 asker yaralı
Adana'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit 3 asker yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 2 asker şehit oldu 3 asker yaralandı.

Adana'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker şehit 3 asker yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.Kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır."

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir
 

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