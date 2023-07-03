Adana'da baraj doluluk oranları geçen yıla göre yüzde 12 düştü

Adana'da 1953-2016 yılları arasında 12 baraj inşa edildi. Söz konusu 63 yıllık zaman diliminde faaliyete giren bu barajlardan enerji üretilip, tarımsal sulama yapılırken, taşkınlardan da korunma sağlandı. Kentteki 5 barajın 2022 ve 2023 yılları 15 Haziran doluluk oranları da açıklandı.

Buna göre, 2022 yılının 15 Haziran tarihinde Çatalan yüzde 96, Seyhan yüzde 83, Kozan yüzde 62, Nergizlik Barajı yüzde 81, Yedigöze Barajı ise yüzde 100 seviyesiyle yüzde 84,4 iken, 2023 yılının 15 Haziran tarihinde Çatalan yüzde 97, Seyhan yüzde 83, Kozan yüzde 42, Nergizlik Barajı yüzde 41, Yedigöze Barajı ise yüzde 100 ortalama ile ortalama 72,4 seviyesine ulaştı.

Su kaynakları açısından sıkıntı çekmeyen Adana'da yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Umutcan İşledici



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