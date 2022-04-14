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Adana'da bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da evinde bin 228 uyuşturucu hap ve 587 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana'da bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Zekhur Hacı Hammut'un (34) adresine operasyon düzenledi. Baskında Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Hammut, ifadesinde, “Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zekhur Hacı Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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