Adana'da bir garip cinayet: Sokakta öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Olay, 11 Kasım Cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Kaya (38), arkadaşı Burak V. (37) ile birlikte borç para vermek için kız arkadaşının yanına gitti. Kaya, sokakta bulaşacağı arkadaşının yanına gitmek için arabadan indi. Bir süre sonra Adnan Kaya tekrardan arabaya doğru yöneldi. Bu sırada araçta bulunan Burak V., arkadaşını göğsünden ve koltuk altından tabancayla vurup olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adnan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, kaçan otomobilin plakasını ve gittiği yeri belirledi. Seyyar tezgahta cep telefonu sattığı belirlenen şüpheli Burak V., merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde 14 Kasım günü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sorgusu için emniyete götürülen ve hasımları olduğunu söyleyen Burak V.'nin ifadesinde, "Adnan, çok samimi arkadaşım olur. Otomobilden inerken temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebinde bulunan tabancayı doldurup, muhtemel bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" dedi.

Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya

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