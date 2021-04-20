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Adana'da bir garip olay! Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı

Adana'da bir garip olay! Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı
Adana'da bir garip olay! Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı

Adana’da bir sürücü otomobiliyle yaya köprüsünden geçmek isterken sıkışarak takılı kaldı. Garip olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken otomobil bir saatlik çalışma sonrasında yaya köprüsünden çıkartıldı.

Adana'da bir garip olay! Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı. Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.'den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti. Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti. Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.

Süleyman Cenk İdaye

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