İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da bir kişi arabasından indiği an silahlı saldırıya uğradı

Adana'da bir kişi arabasından indiği an silahlı saldırıya uğradı
Adana'da bir kişi arabasından indiği an silahlı saldırıya uğradı

Adana’da bir kişi otomobilinden indiği sırada 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uludağ otomobilinde indiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Uludağ otomobilinde bulunan pompalı tüfekle bir el karşı tarafa ateş ettikten sonra yere kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uludağ'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Uludağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

15 tane boş kovan bulundu
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme yerde toplam 15 adet boş kovan bulurken Uludağ'ın pompalı tüfeğinden çıkan 1 adette boş kartuş buldu. Olayı gerçekleştiren 1 kişi Sümer Mahallesi 69080 sokak içerisinde yakalanırken diğer kişinin de arabayla kaçtığı tespit edildi.

Olay da kullanılan tabancalardan birisi bir arabanın altında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.