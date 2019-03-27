İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da boş arazide silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da boş arazide silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da boş arazide silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’da bir kişi boş arazide tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2984 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan E. motosikletiyle gittiği boş arazide kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile Ramazan E. ateş açmaya başladı. Sırtından yaralanan Ramazan E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan E.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan E. tedavi altına alındı.
Polis ise olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı.  

Süleyman Cenk İdaye
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.