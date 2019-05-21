Adana'da buğday hasadı başladı

Ülkedeki buğday ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayan Adana'da, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadı yapılan tarlada incelemelerde bulundu. Doğan, Türkiye'nin en erkenci buğday hasadının Adana'da başladığını belirterek, “Buğday fiyatlarını geçen yıl 1 TL 5 kuruş olarak açıkladılar. Bu yıl 1 TL 35 kuruş buğdayın fiyatı. Buğdayda fiyat yüzde 29 arttı fakat gübrede, ilaçta girdi fiyatları yüzde 50 ile 70 arasında arttı. Çiftçimiz bu durumda sıkıntılı. Geçen yıl buğdayda verim çok iyiydi fakat bu yıl çok düşük. Geçen yıl bu gördüğünüz tarlada verim geçen yıl 400-500 kilo alınan yerde bu yıl 300-350 kilo verim alınıyor. Verimde büyük oranda düşüş var” dedi.

“Bu yıl buğdayda yurtdışına bağımlı olacağız”

Buğday fiyatının yükselmesini istediklerini kaydeden Doğan, “Devletimizden soya ve pamuk da olduğu gibi buğdaya da prim desteği verilmesini acilen bekliyoruz. Buğday ekim alanları 2018 yılında Türkiye genelinde 72 milyon 900 bin dönümdü verim olarak da 20 milyon ton civarında buğday aldık. Türkiye'nin buğday ihtiyacı 21 milyon 500 bin ton Türkiye açığını Rusya ve Ukrayna'dan temin etmekte. Ama bu yıl açığımız daha fazla olacak. Verim az olduğundan bu yıl buğdayda yurtdışına bağımlı olacağız. Adana'nın buğday ekim alanı 1 milyon 749 dönümdü ama bu yıl ÇKS kayıtları devam ediyor 3'te 1 oranında düşüş var. Rekolte Türkiye genelinde 20 milyon tondu. Bu yıl 17-18 ton bekliyoruz. Çiftçilerimiz buğdaylarını TMO ve lisanslı depolara verebilirler. Buralar buğday alımına başladılar. Lisanslı depolar devlet güvenceli ve 25 TL desteği var analiz ücreti yok ve kira parası hiç yok” diye konuştu.

"Serbest piyasada fiyatlar yüksek olacak”

Buğdayların 14,5 rutubet altında biçilmesi gerektiğinin de altını çizen Mehmet Akın Doğan, “14,5 rutubetin üzerindeki buğdayı hiçbir tüccar almaz. Çünkü buğday mısıra benzemez yaş biçilmemeli” dedi.

Doğan, Adana'nın Aralık ayından Nisan'a kadar çok yağış olmasından dolayı buğdayda verim düşüklüğü olduğunu böyle olunca da serbest piyasada fiyatların yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

Elif Ayşenur Bay - Rüşan Anıl Atar