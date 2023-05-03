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Adana'da cinnet getiren koca aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Adana'da cinnet getiren koca aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Adana'da cinnet getiren koca aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Adana’da cinnet getiren bir kişi; karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Adana’da cinnet getiren koca aile bireylerinin boğazını kesti: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ö.D., henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Ö.D., karısı İ.B.'nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.'nin de boğazlarını kesti.

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ö.D.'nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.'nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olayın şüphelisi Ö.D., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Süleyman Cenk İdaye
 

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