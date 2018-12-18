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Adana'da cip ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da cip ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'da cip ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 01 EZO 26 plakalı otomobil ie 01 CMR 83 plakalı cip çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Kazada Gökhan Doğru, Caner Dörtler ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Araçların sürücüsü ise henüz tespit edilmedi.
Yaralıların tedavileri devam ediyor.  

Süleyman Cenk İdaye

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