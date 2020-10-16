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Adana'da çocuk kavgası: 5 yaralı

Adana'da çocuk kavgası: 5 yaralı
Adana'da çocuk kavgası: 5 yaralı

Adana’da sokakta oynayan çocuklar yüzünden iki akraba aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü mahallede çocuklar sokakta oynarken kavga etti. Çocukların kavgasına büyükler de karışınca Ferhat S. ile Abdulaziz S. akrabaları olan Gaffur S.'ye tabancayla ateş etti. Bunun üzerine kavgaya ailenin diğer fertleri de karıştı. Kavganın büyümesiyle Metin S. (54), Cemal S. (23), Yunus S.(27), Halil S. (58) ve Veysi S. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler zanlıları yakalamak için harekete geçti. Olaya karıştığı öne sürülen aralarında yaralıların da olduğu Cemal S., Yunus S., Halil S., Veysi S. ve Osman S. gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman S. tutuklanırken diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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