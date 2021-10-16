Adana'da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen “Cono Aşiretine” yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili detaylar ilerleyen saatlerde Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Süleyman Cenk İdaye