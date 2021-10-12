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Adana'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürütüp ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah yapılan operasyonls şüpheliler yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet yürütüp daha sonrada ülkemize kaçak olarak girdiği tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerde bazıları yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıdan dijital materyal ele geçirildi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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