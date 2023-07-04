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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var !

Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var !
Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var !

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var ! - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye
 

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