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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin Adana'da olduğunu belirledi. 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Ekiplerin gözaltına aldığı 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe
 

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