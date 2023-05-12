Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor, ilk teslim Aralık'ta

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şambayadı'nda temel atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Adana'daki afet konutları için Şambayadı bölgesini istişare ettik' açıklamasının ardından Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde temel atıldı. 30 bloktan oluşacak 581 konutun yapımı için çalışmalar başlarken, Aralık ayında ilk teslimatın yapılması için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

"Bilim ve fen kurallarına uygun"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "30 blok 581 konuttan oluşan proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza söz verdiğinden daha hızlı bir şekilde biz konutları bitireceğiz. Bilim ve fen kurallarına uygun bir şekilde konutların yükselişi sürüyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız burada doğayla iç içe yaşayacak"

Deprem konutlarında oturacak vatandaşların konforlarının da düşünüldüğünden bahseden Karslıoğlu, "TOKİ konutlarımız çevre ile özdeşleşmiş vaziyettedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şambayadı Mahallesi'nde de konutlar yeşillikler içerisinde. Vatandaşlarımız burada doğayla iç içe yaşayacak. Burada proje müdürümüzden işçimize kadar 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Karslıoğlu, ilk konut tesliminin Aralık ayında olacağını söyledi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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