Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan H.R uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar, H.R'in komşusu olan demir işi yapan bir kişi, demir makasıyla evin penceresini kesti. Ardından evin içerisinde mahsur kalan H.R'yi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilenen H.R, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. H.R'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın neticesinde evde maddi hasar meydana geldi.



Süleyman Cenk İdaye

