Adana'da erkenci patates hasadı başladı

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla Adana'da bu sene 55 bin dekar alanda ekilen patateste hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Geçen yıl 67 bin 500 dekardan 240 bin ton patates rekolte elde edilen Adana'da bu sene 55 bin dekardan yaklaşık 210 bin ton ürün alınması hedefleniyor.

“Fiyatlar 1 lira 80 kuruş ile 1 lira 90 kuruş arasında”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların şu anda 1 lira 80 kuruş ile 1 lira 90 kuruş arasında değiştiğini söyledi. Ortalama dönümde 3 ile 4 ton arasında verim alındığını belirten Doğan, “Şu anda patatesin hasadı yapılıyor. Bunlar birinci sınıf ve ikinci sınıf diye ayrılır. Birinci sınıf patatesin kilogramı şu anda tarlada 1 lira 80 kuruş ve 1 lira 90 kuruş arasında değişmekte. İkinci sınıf patates ise 90 kuruşa gitmekte” diye konuştu.

Geçen yıl yağışlar nedeniyle buruk geçen patates hasadının bu sene de fiyatlar nedeniyle buruk geçtiğini ifade eden Doğan, “Patatesin dönüme maliyeti 4 ile 5 bin lira arasında. Buradan 3 ton patates alındığında ve işçilik fiyatları eklendiğinde inanın ki çiftçi zararda” dedi.

“Fiyatlar böyle devam ederse çiftçi para kazanacak”

Fiyatların uzun vadede aynı gitmesi halinde çiftçinin para kazanacağını söyleyen Doğan, “Burada 3 ton verim alıyoruz ama Adana'nın diğer bölgelerinde 4-5 ton verim bekleniyor. 4-5 ton verim alınırsa ve fiyatlar böyle devam ederse çiftçi para kazanacak” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay