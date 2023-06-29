İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
Adana'da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Hilmi Tanrıverdi Sokak'taki İnci Sitesi'nin 6. kattaki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın anında evde olan ev sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, çevredekilerin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangın sonucunda evde maddi zarar meydana geldi.

Faruk Yiğenoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.