Adana'da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Hilmi Tanrıverdi Sokak'taki İnci Sitesi'nin 6. kattaki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın anında evde olan ev sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, çevredekilerin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangın sonucunda evde maddi zarar meydana geldi.

Faruk Yiğenoğlu



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