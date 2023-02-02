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Adana'da ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'da ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
Adana'da ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ev yangınında 96 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, Marangeçili Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan 96 yaşındaki Kadir Yıldız evinde çıkan yangında mahsur kaldı. Kısa sürede büyüyen alevleri komşuları söndürmek için mücadele ederken Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ahşap ev kısa sürede alevlere teslim olup küle dönerken evde tek başına yaşayan Kadir Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Beril Solmuşgül

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